РДК ударив по ФСБ у Брянській області та ліквідував підполковника – джерело

У Брянській області Росії ліквідовано підполковника Федеральної служби безпеки. Це зробили бійці Російського добровольчого корпусу, опозиційного до режиму РФ, під час атаки на окупантів з прикордонного управління ФСБ, повідомило джерело LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці російські пропагандисти Baza повідомили, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління ФСБ, унаслідок чого загинув підполковник ФСБ.

Окупанти писали, що напад на автівку УАЗ "Патріот" стався на околиці села Вулиця Брянської області, близько 16:00 (ймовірно, 9 листопада) невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Співрозмовник повідомив, що це зробив саме РДК.

За повідомленнями окупантів, унаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Сергій Ш., він загинув на місці.

Ліквідований – заступник начальника відділу управління тилу прикордонних військ ФСБ РФ підполковник Сергій Шатий, зазначило джерело.

О 12 годині ночі 10 листопада РДК повідомив, що його диверсійно-розвідувальна група успішно провела засідку на транспорт окупантів у Брянській області РФ.

У дописі додали фото:

Село Вулиця (рос. Улица) знаходиться на російсько-українському кордоні поряд із Сумською областю:

ДОВІДКА. Легіон Свобода Росії (ЛСР) і Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора . Легіон Свобода Росії (ЛСР) і Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна . Вони почали діяти у прикордонні Бєлгородської області РФ у травні 2023 року. Українська розвідка каже , що вони діють у РФ "абсолютно автономно, незалежно і виконують власні політичні цілі та завдання".

Раніше в Генштабі на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу ЗСУ. Однак, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР.

6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ і ліквідацію щонайменше одного ФСБшника.

31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: беруть участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

Читайте також: Російський добровольчий корпус: З СБУ атакували аеродром під Курськом, ППО влучила у дім

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.