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Бійці РДК тепер на фронті під Авдіївкою. Під час штурму взяли в полон росіянина — фото

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 10:46
Бійці РДК тепер на фронті під Авдіївкою. Під час штурму взяли в полон росіянина — фото - Фото
Бійці РДК та полонений окупант (Фото: russvolcorps)

Бійці Російського добровольчого корпусу тепер воюють на фронті під Авдіївкою, хоч раніше вони влаштовували рейди на прикордонній території РФ. Про це повідомили на каналі підрозділу.

РДК заявляє, що бере участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Зазначається, що штурмовий взвод узяв у полон одного росіянина.

За словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність РДК курує українська військова розвідка.

Раніше його підрозділи переважно займалися диверсійними вилазками до прикордонних областей Росії.

  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Дмитро Гриниченко
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