Бійці РДК тепер на фронті під Авдіївкою. Під час штурму взяли в полон росіянина — фото

Бійці Російського добровольчого корпусу тепер воюють на фронті під Авдіївкою, хоч раніше вони влаштовували рейди на прикордонній території РФ. Про це повідомили на каналі підрозділу.

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РДК заявляє, що бере участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Зазначається, що штурмовий взвод узяв у полон одного росіянина.

За словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність РДК курує українська військова розвідка.

Раніше його підрозділи переважно займалися диверсійними вилазками до прикордонних областей Росії.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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