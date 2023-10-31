Бойцы РДК теперь на фронте под Авдеевкой. Во время штурма взяли в плен россиянина — фото

Бойцы Российского добровольческого корпуса теперь воюют на фронте под Авдеевкой, хотя ранее они устраивали рейды на территории РФ. Об этом сообщили на канале соединения.

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РДК заявляет, что участвует в штурмах линий укреплений оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода.

Отмечается, что штурмовой взвод взял в плен одного россиянина.

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность РДК курирует украинская военная разведка.

Ранее его подразделения преимущественно занимались диверсионными вылазками в приграничные области России.

Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".

Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.

По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

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