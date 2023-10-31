Бойцы РДК теперь на фронте под Авдеевкой. Во время штурма взяли в плен россиянина — фото
31.10.2023, 10:46
Бойцы РДК и пленный оккупант (Фото: russvolcorps)
Бойцы Российского добровольческого корпуса теперь воюют на фронте под Авдеевкой, хотя ранее они устраивали рейды на территории РФ. Об этом сообщили на канале соединения.
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РДК заявляет, что участвует в штурмах линий укреплений оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода.
Отмечается, что штурмовой взвод взял в плен одного россиянина.
По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность РДК курирует украинская военная разведка.
Ранее его подразделения преимущественно занимались диверсионными вылазками в приграничные области России.
- Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
- По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.
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