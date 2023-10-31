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Бойцы РДК теперь на фронте под Авдеевкой. Во время штурма взяли в плен россиянина — фото

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 10:46
Бойцы РДК теперь на фронте под Авдеевкой. Во время штурма взяли в плен россиянина — фото - Фото
Бойцы РДК и пленный оккупант (Фото: russvolcorps)

Бойцы Российского добровольческого корпуса теперь воюют на фронте под Авдеевкой, хотя ранее они устраивали рейды на территории РФ. Об этом сообщили на канале соединения.

РДК заявляет, что участвует в штурмах линий укреплений оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода. 

Отмечается, что штурмовой взвод взял в плен одного россиянина. 

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность РДК курирует украинская военная разведка.

Ранее его подразделения преимущественно занимались диверсионными вылазками в приграничные области России.

  • Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

Дмитрий Гриниченко
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