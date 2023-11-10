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РДК атаковал ФСБ в Брянской области и ликвидировал подполковника – источник

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 11:20
РДК атаковал ФСБ в Брянской области и ликвидировал подполковника – источник - Фото
Российский добровольческий корпус (Фото: РДК)

В Брянской области России ликвидирован подполковник Федеральной службы безопасности. Это сделали бойцы Российского добровольческого корпуса, оппозиционного режиму РФ, во время атаки на оккупантов из пограничного управления ФСБ. Об этом сообщил источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.

Утром российские пропагандисты Baza сообщили, что неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления ФСБ, в результате чего погиб подполковник ФСБ.

Оккупанты писали, что нападение на автомобиль УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области, около 16:00 (вероятно, 9 ноября) неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

Собеседник сообщил, что это сделал именно РДК.

По сообщениям оккупантов, в результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Сергей Ш., он погиб на месте.

Ликвидированный – заместитель начальника отдела управления тыла пограничных войск ФСБ РФ подполковник Сергей Шатый, отметил источник.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированная организация, состоящая из граждан РФ и декларирующая цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина. Они начали действовать в приграничной части Белгородской области РФ в мае 2023 года. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ "совершенно автономно, независимо и выполняют собственные политические цели и задачи". Также РДК воюет на территории Украины вместе с Силами обороны против оккупантов.
Артём Джерипа
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