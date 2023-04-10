"Учили уничтожать страны". Экс-офицер ГРУ перешел на сторону Украины и воюет против РФ
10.04.2023, 13:07
Владислав Аммосов (Фото: скриншот с видео Радио Свобода)
Бывший офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и формирует "Сибирский батальон", чтобы воевать против россиян. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
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Аммосов родился в Якутске и более 15 лет строил карьеру в армии России и ее специальных службах, а сейчас приехал воевать против страны-оккупанта на стороне Украины.
По его словам, сейчас он на финальном этапе добровольческого подразделения "Сибирский батальон" (также рассматривается название "Нерусский батальон") из представителей разных этносов, которые проживают на территории РФ и выступают против политики Москвы.
Он отметил, что как бывший офицер ГРУ он готов идти на территорию России в составе диверсионной группы и уничтожать врага. Аммосов говорит, что воевал в Чечне, прошел путь от рядового и офицера, а также не скрывает, что был империалистом.
Герой интервью сказал, что его учили "уничтожать целые страны". Он заявил, что покинул военную службу еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году и жил в Европейском Союзе.
Также Аммосов подчеркнул, что прошел проверки всех силовых ведомств Украины, куда хотел попасть сразу после начала большой войны. Источники Радио Свобода в Вооруженных Силах Украины и спецслужбах подтвердили факты из его рассказа.
- 2 марта 2023 года пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории и что там "действовали местные партизаны".
- Бойцы подразделения "Русский добровольческий корпус" заявили, что это они вошли на территорию Брянской области и показали видео старта операции.
- 3 апреля губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о якобы атаке дронов со сбросом взрывных устройств на территории области.
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