Путин даже отреагировал, выборы ему подпортили, бои продолжаются — Легион Свобода России

Барановский заявил, что бои в Белгородской и Курской областях России продолжаются

Алексей Барановский (Фото: скриншот с видео)

Операция российских повстанцев в Курской и Белгородской областях России "подпортила выборы" диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил представитель Легиона Свобода России Алексей Барановский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, оккупанты могут уйти из Мелитополя и тогда им вернут поселок Теткино.

Он отметил: ситуация динамично развивается, операция в приграничье идет третьи сутки, а бои под Курском и Белгородом продолжаются.

"Российская пропаганда сама себе противоречит — сначала говорят, что никто не заходил, а потом заявляют об уничтожении тысяч добровольцев. Выборы Путину мы подпортили, даже он был вынужден комментировать. По Белгороду мы видим, что выборы проходят с огоньком", — сказал Барановский.

Ранее Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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