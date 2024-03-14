Путін змушений реагувати, вибори йому зіпсували, бої тривають — Легіон Свобода Росії

Барановський заявив, що бої в Бєлгородській та Курській областях Росії тривають

Олексій Барановський (Фото: скриншот з відео)

Операція російських повстанців у Курській та Бєлгородській областях Росії "зіпсувала вибори" диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив представник Легіону Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, окупанти можуть піти з Мелітополя і тоді їм повернуть селище Тьоткіно.

Він зазначив: ситуація динамічно розвивається, операція у прикордонні триває третю добу, а бої під Курськом та Бєлгородом тривають.

"Російська пропаганда сама собі суперечить – спочатку кажуть, що ніхто не заходив, а потім заявляють про знищення тисяч добровольців. Вибори Путіну ми зіпсували, навіть він був змушений коментувати. За Бєлгородом ми бачимо, що вибори відбуваються з вогником", – сказав Барановський.

Раніше Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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