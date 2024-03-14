Легион Свобода России: В Теткино – стрелковые бои, россияне парализованы, десятки раненых

Алексей Барановский отчитался об уничтожении техники российских захватчиков с помощью дронов и минометов

Флаг Легиона Свобода России (Фото: Telegram)

В поселке Теткино Курской области и в его окрестностях продолжаются стрелковые бои, российские оккупанты там "парализованы". Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Легиона Свобода России доброволец Алексей Барановский.

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"В Курской области у них там все парализовано, они только-только буквально начинают приходить в себя, перегруппировываться. Сейчас продолжаются активные стрелковые бои и в самом Теткино, и в его окрестностях", – сказал он.

По словам Барановского, бойцы ЛСР уничтожили несколько единиц бронетехники противника.

"Две полностью выгорели, еще несколько единиц повреждены, но не взорвались они. Во всяком случае, они не на ходу", – рассказал он.

Вместе с этим уничтожены два миномета на российских позициях и две гаубицы Д-30.

"Этот ущерб мы нанесли с помощью дронов и минометных атак. Как минимум десяток раненых со стороны российской армии. Убитых мы пока не можем верифицировать, но как минимум десяток – санитарные потери", – отметил Барановский.

Он добавил, что боевые действия продолжаются также в Белгородской области.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Позже там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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