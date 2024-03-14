ГУР: Силовики блокируют эвакуацию россиян в приграничных областях, угрожают им

Андрей Юсов заявил, что у разведки есть перехват, подтверждающий действия оккупационных войск в отношении своих же граждан

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит". Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, украинская разведка получила ряд перехватов: как разговоры между силовиками, так и разговоры местных жителей, которые констатируют, что "транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты, есть угрозы".

"Власти пытаются использовать своих граждан как "живой щит", чтобы защищать режим", – сказал Юсов.

В Грайворонском районе Белгородской области все же проводят эвакуацию, добавил он.

Ранее спикер Легиона Свобода России Алексей Барановский заявил LIGA.net, что в Курской и Белгородской областях, где идут боевые действия, российские войска ведут себя так же, как и в Украине. По его словам, оккупантам "безразличны люди и гражданские объекты".

Утром 12 марта ЛСР и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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