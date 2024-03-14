Повстанці: Окупанти гатять по місцевих жителях та будинках в Росії так само, як в Україні

Російські окупаційні війська гатять по будинках та людях у Курській та Бєлгородській областях, заявив LIGA.net речник ЛСР Барановський

Фото: Легіон Свобода Росії (Telegram)

Речник Легіону Свобода Росії доброволець Олексій Барановський розповів в коментарі LIGA.net, що у Курській та Бєлгородській областях, де тривають бойові дії, російські війська поводяться так само, як і в Україні. За його словами, окупантам "байдуже на людей та цивільні об'єкти".

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"Вони поводяться абсолютно точно так само, як і на території України. Тобто абсолютно не зважають на руйнування, на загрозу мирному населенню. Якщо вони думають, що ми на якійсь вулиці, наприклад, перебуваємо, починають туди навалювати з усіх видів зброї. І мінометами, і артилерією, усім", – сказав Барановський.

Буває, що армія ЗС РФ не знаходить бійців Легіону, але все одно гатить по житлових будинках та людях, додав він.

Речник ЛСР заявив, що путінській армії все одно як на Україну, так і на свою Батьківщину.

"Це ось такий стиль ведення бойових дій. Гарматне м'ясо і випалена земля – це все їхнє "військове мистецтво"", – резюмував Барановський.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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