Повстанцы: Оккупанты бьют по местным жителям и домам в России так же, как в Украине

Российские оккупационные войска бьют по домам и людям в Курской и Белгородской областях, заявил LIGA.net спикер ЛСР Барановский

Фото: Легион Свобода России (Telegram)

Представитель Легиона Свобода России доброволец Алексей Барановский рассказал в комментарии LIGA.net, что в Курской и Белгородской областях, где продолжаются боевые действия, российские войска ведут себя так же, как и в Украине. По его словам, оккупантам "безразличны люди и гражданские объекты".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они ведут себя точно так же, как и на территории Украины. То есть абсолютно не учитывают разрушения, угрозу мирному населению. Если они думают, что мы на какой-то улице, например, находимся, начинают туда наваливать из всех видов оружия. И минометами, и артиллерией, всем", – сказал Барановский.

Бывает, что армия ВС РФ не находит бойцов Легиона, но все равно бьет по жилым домам и людям, добавил он.

Спикер ЛСР заявил, что путинской армии безразличны как Украина, так и своя Родина.

"Это вот такой стиль ведения боевых действий. Пушечное мясо и выжженная земля – это все их "военное искусство"", – резюмировал Барановский.

Утром 12 марта ЛСР и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

Читайте также: Легион Свобода России: В Теткино – стрелковые бои, россияне там парализованы, десятки раненых