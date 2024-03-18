Легион Свобода России озвучил потери оккупантов в Белгородской и Курской областях — сводка

За несколько дней операции в российском приграничье россияне потеряли 1434 человека убитыми и ранеными

Бойцы Легиона Свобода России (Фото: скриншот с видео)

В Легионе Свобода России озвучили потери оккупантов за несколько дней операции в Белгородской и Курской областях — добровольцы заявляют, что враг понес огромные потери в живой силе и технике.

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По словам повстанцев, захватчики деморализованы потерями среди своих сослуживцев.

Состоянием на утро 18 марта, потери армии России в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 человек попали в плен.

Уничтожено семь танков, 20 боевых машин пехоты, шесть гаубиц Д-30, четыре бронетранспортера, четыре миномета, две противотанковых пушки "Рапира", две самоходные артиллерийские установки "Мста-С", два беспилотника Zala, одна реактивная система "Град", противотанковый гранатомет, станцию радиоэлектронной борьбы, ретранслятор, две бронемашины, два экскаватора, 57 автомобилей и комплекс наблюдения "Муром".

Также выведены из строя танк Т-80ПВМ, танк Т-72, одна БМП, два "Града", два тягача МТ-ЛБ, одна пушка "Мста-Б", одна тяжелая огнеметная система, САУ "Гвоздика", станция РЭБ, бронеавтомобиль и 20 единиц автотехники.

Кроме этого, были уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, вышки с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи и мост в поселке Горьковский.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что целью операции было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путин легитимным, а также "пробуждение сознания россиян".

С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".

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