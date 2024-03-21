Командир Російського добровольчого корпусу: Взяли 37 полонених, хочуть до нас – перевіряємо
Опозиційний панівному режиму Російський добровольчий корпус взяв в полон 37 військових РФ, ті висловили бажання вступити до лав формування і зараз проходять відповідні перевірки. Про це заявив командир підрозділу Денис "Whiterex" Нікітін під час пресконференції, передає журналіст LIGA.net.
"Жодних обмінів не проводиться, оскільки ряд полонених виявили добровільне бажання стати бійцями РДК. Тому зараз з ними ведуться бесіди, перевірки різного роду – за їхніми підсумками можливе поповнення нашого підрозділу новими бійцями, новими добровольцями", – заявив він.
За словами Нікітіна, "в іншому випадку" всі полонені будуть передані українській стороні для поповнення обмінного фонду за стандартною процедурою.
Загалом російські добровольці взяли в полон 37 осіб, повідомив командир РДК.
Також він заявив, що перенесення повноцінних бойових дій на територію РФ дозволило послабити тиск військової машини окупантів в Україні й фронт стабілізувався
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- З 12 березня в Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон. Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ.
- 18 березня російські добровольчі підрозділи знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області.
- 20 березня добровольці опублікували звернення до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова та місцевої влади: закликали припинити прикриватися цивільними та негайно евакуювати людей з усієї території регіону.
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