Командир Російського добровольчого корпусу: Взяли 37 полонених, хочуть до нас – перевіряємо

В іншому випадку полонених передадуть українській стороні для поповнення обмінного фонду

Денис Нікітін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Опозиційний панівному режиму Російський добровольчий корпус взяв в полон 37 військових РФ, ті висловили бажання вступити до лав формування і зараз проходять відповідні перевірки. Про це заявив командир підрозділу Денис "Whiterex" Нікітін під час пресконференції, передає журналіст LIGA.net.

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"Жодних обмінів не проводиться, оскільки ряд полонених виявили добровільне бажання стати бійцями РДК. Тому зараз з ними ведуться бесіди, перевірки різного роду – за їхніми підсумками можливе поповнення нашого підрозділу новими бійцями, новими добровольцями", – заявив він.

За словами Нікітіна, "в іншому випадку" всі полонені будуть передані українській стороні для поповнення обмінного фонду за стандартною процедурою.

Загалом російські добровольці взяли в полон 37 осіб, повідомив командир РДК.

Також він заявив, що перенесення повноцінних бойових дій на територію РФ дозволило послабити тиск військової машини окупантів в Україні й фронт стабілізувався

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