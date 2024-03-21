Командир Российского добровольческого корпуса: Взяли 37 пленных, хотят к нам – проверяем
Денис Никитин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Оппозиционный правящему режиму Российский добровольческий корпус взял в плен 37 военных РФ, те выразили желание вступить в ряды формирования и сейчас проходят соответствующие проверки. Об этом заявил командир подразделения Денис "Whiterex" Никитин во время пресс-конференции, передает журналист LIGA.net.

"Никаких обменов не проводится, поскольку ряд пленных изъявили добровольное желание стать бойцами РДК. Поэтому сейчас с ними ведутся беседы, проверки разного рода – по их итогам возможно пополнение нашего подразделения новыми бойцами, новыми добровольцами", – заявил он.

По словам Никитина, "в противном случае" все пленные будут переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда по стандартной процедуре.

В общей сложности российские добровольцы взяли в плен 37 человек, сообщил командир РДК.

Также он заявил, что перенос полноценных боевых действий на территорию РФ позволил ослабить давление военной машины оккупантов в Украине и фронт стабилизировался.

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  • С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
  • 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
  • 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
  • 18 марта российские добровольческие подразделения уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области.
  • 20 марта добровольцы опубликовали обращение к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову и местным властям: призвали перестать прикрываться гражданскими и немедленно эвакуировать людей со всей территории региона.

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