Командир Российского добровольческого корпуса: Взяли 37 пленных, хотят к нам – проверяем

В противном случае пленных передадут украинской стороне для пополнения обменного фонда

Денис Никитин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Оппозиционный правящему режиму Российский добровольческий корпус взял в плен 37 военных РФ, те выразили желание вступить в ряды формирования и сейчас проходят соответствующие проверки. Об этом заявил командир подразделения Денис "Whiterex" Никитин во время пресс-конференции, передает журналист LIGA.net.

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"Никаких обменов не проводится, поскольку ряд пленных изъявили добровольное желание стать бойцами РДК. Поэтому сейчас с ними ведутся беседы, проверки разного рода – по их итогам возможно пополнение нашего подразделения новыми бойцами, новыми добровольцами", – заявил он.

По словам Никитина, "в противном случае" все пленные будут переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда по стандартной процедуре.

В общей сложности российские добровольцы взяли в плен 37 человек, сообщил командир РДК.

Также он заявил, что перенос полноценных боевых действий на территорию РФ позволил ослабить давление военной машины оккупантов в Украине и фронт стабилизировался.

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