Командир РДК: Открыли второй фронт в России, это улучшило положение на других участках
Оппозиционные к господствующему режиму российские добровольческие формирования смогли перенести полноценные боевые действия на территорию РФ – из-за этого удалось ослабить давление военной машины оккупантов в Украине и фронт стабилизировался. Об этом заявил командир Русского добровольческого корпуса Денис Whiterex Никитин во время пресс-конференции, передает журналист LIGA.net.
По его словам, ограниченная военная операция Сил сопротивления российской вооруженной оппозиции, которая сейчас проходит на территории РФ, является "беспрецедентным событием".
"По сути дела, что мы можем на данный момент констатировать, это признает наш враг, – мы смогли, наверное, без преувеличения сказать, открыть второй фронт. Перенести полноценно военные действия на территорию врага. Теперь театр военных действий — это не только территория Украины, но и территория РФ", — заявил он.
За счет таких "серьезных изменений", расширения и продолжения линии боестолкновения удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта – и тот сейчас стабилизировался, пояснил командир РДК.
Он отметил, что сейчас можно говорить о том, что государственная граница между Украиной и РФ стала "полноценным продолжением линии фронта", которую удалось создать силами бойцов российских добровольческих подразделений.
Смотрите также: Бои в России. Сибирский батальон показал перестрелку с продвижением в посадке
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если осталось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
- 18 марта российские добровольческие подразделения уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области.
- 20 марта добровольцы опубликовали обращение к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову и местной власти: призвали перестать прикрываться гражданскими и немедленно эвакуировать людей со всей территории региона.
Читайте также: ГУР: Россия намеренно разгоняет о новом наступлении на севере, ситуацию отслеживаем