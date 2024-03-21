Командир РДК: Открыли второй фронт в России, это улучшило положение на других участках

"Теперь театр военных действий – это не только территория Украины, но и территория РФ", – заявил Денис Никитин

Денис Никитин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Оппозиционные к господствующему режиму российские добровольческие формирования смогли перенести полноценные боевые действия на территорию РФ – из-за этого удалось ослабить давление военной машины оккупантов в Украине и фронт стабилизировался. Об этом заявил командир Русского добровольческого корпуса Денис Whiterex Никитин во время пресс-конференции, передает журналист LIGA.net.

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По его словам, ограниченная военная операция Сил сопротивления российской вооруженной оппозиции, которая сейчас проходит на территории РФ, является "беспрецедентным событием".

"По сути дела, что мы можем на данный момент констатировать, это признает наш враг, – мы смогли, наверное, без преувеличения сказать, открыть второй фронт. Перенести полноценно военные действия на территорию врага. Теперь театр военных действий — это не только территория Украины, но и территория РФ", — заявил он.

За счет таких "серьезных изменений", расширения и продолжения линии боестолкновения удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта – и тот сейчас стабилизировался, пояснил командир РДК.

Он отметил, что сейчас можно говорить о том, что государственная граница между Украиной и РФ стала "полноценным продолжением линии фронта", которую удалось создать силами бойцов российских добровольческих подразделений.

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