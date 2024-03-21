Командир РДК: Відкрили другий фронт у Росії, це покращило положення на інших ділянках

"Тепер театр воєнних дій – це не лише територія України, а й територія РФ", – заявив Денис Нікітін

Денис Нікітін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Опозиційні до панівного режиму російські добровольчі формування змогли перенести повноцінні бойові дії на територію РФ – через це вдалося послабити тиск військової машини окупантів в Україні й фронт стабілізувався. Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу Денис Whiterex Нікітін під час пресконференції, передає журналіст LIGA.net.

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За його словами, обмежена військова операція Сил опору російської збройної опозиції, яка зараз проходить на території РФ, є "безпрецедентною подією".

"По суті, що ми можемо зараз констатувати, це визнає наш ворог, – ми змогли, напевно, без перебільшення сказати, відкрити другий фронт. Перенести повноцінно воєнні дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій — це не лише територія України, а й територія РФ", — заявив він.

Шляхом таких "серйозних змін", розширення й продовження лінії боєзіткнення вдалося послабити тиск воєнної машини Кремля на інших ділянках фронту – і той зараз стабілізувався, пояснив командир РДК.

Він зауважив, що наразі можна казати про те, що державний кордон між Україною та РФ став "повноцінним продовженням лінії фронту", яку вдалося створити силами бійців російських добровольчих підрозділів.

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