Российские повстанцы: Скоро пойдем в другие города РФ. Соотечественники, присоединяйтесь

Добровольцы отметили, что за несколько дней освободили два населенных пункта, а армия РФ потеряла "огромное количество" техники и более тысячи солдат

Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

Оппозиционные господствующему режиму РФ российские добровольческие формирования анонсировали, что "скоро пойдут и в другие города", и призвали соотечественников вступать в свои ряды. Подразделения отметили, что жители Курской и Белгородской областей проигнорировали псевдовыборы – теперь никто не сможет утверждать, что российский диктатор Владимир Путин избран законно. Об этом говорится в совместном заявлении, которое добровольцы озвучили на пресс-конференции в Киеве, сообщил журналист LIGA.net.

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"Вместе с нашими соратниками мы доказали всему миру, что Путин теряет контроль над ситуацией все больше с каждым днем, и уже не способен защитить даже границы собственной страны", – говорится в заявлении.

Добровольцы отметили, что за несколько дней освободили от российского режима два населенных пункта, а армия РФ потеряла "огромное количество" техники и более тысячи своих солдат, которых в панике бросала на убой под пушки повстанцев.

В подразделениях подчеркнули, что в результате этого даже в "критический момент" для власти режима, в дни псевдовыборов президента, "вся путинская армия" не смогла противостоять добровольцам.

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Они отметили, что Кремлю не удалось провести псевдовыборы в областях, где "происходила настоящая война", – жители Белгородской и Курской областей не пошли на избирательные участки под бомбами авиации и огнем артиллерии РФ.

По словам повстанцев, "никто в здравом уме" не сможет после этого утверждать, что российского диктатора Путина избрали законно.

Добровольцы считают, что Путин контролирует "все меньше процессов" в России, россияне это видят – и все больше их соотечественников вступает в ряды повстанческих формирований.

"Скоро мы пойдем и в другие города. Мы призываем россиян со всех стран – людей любых национальностей присоединяться к нам и вместе бороться против путинской диктатуры. Только с оружием в руках, будучи вместе, мы обязательно победим и создадим новую Россию – сильную, мирную и уважаемую страну, быть гражданином которой не стыдно. Наша борьба продолжается, новые победы будут", – анонсировали формирования.

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