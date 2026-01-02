Военная разведка показала кадры инсценировки гибели командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и раскрыла подробности операции.

В разведке отметили, что для сохранения жизни Капустина и разоблачения вражеской агентурной сети, бойцы ГУР провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель.

Для поддержки легенды спецназовцы создали видеозапись работы двух ударных дронов. Первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" – горящий автомобиль.

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и передали украинским разведчикам $500 000, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР.

27 декабря РДК сообщил о гибели Капустина на Запорожском направлении в результате попадания FPV-дрона. Других деталей подразделение не привело.

1 января 2026 года ГУР сообщило, что Капустин жив. Украинская разведка сорвала планы спецслужб России убить его и выманила у оккупантов $500 000.