Reuters: Миссия нового генсека НАТО — усилить Украину и защитить восточный фланг

Марк Рютте (Фото: Bart Maat / EPA)

Ожидается, что новый генсек НАТО Марк Рютте сохранит приоритеты Йенса Столтенберга по поддержке Украины, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов стран НАТО.

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Как ожидают чиновники и дипломаты, Рютте продолжит мобилизировать поддержку Киева, подталкивать страны НАТО к увеличению расходов на оборону и вовлекать США в процесс обеспечения безопасности Европы.

"Тот факт, что он обладает таким опытом в поиске путей продвижения вперед, компромиссов, убеждения людей, налаживания связей с людьми, — я думаю, это будет очень и очень полезно", — сказала бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Осведомленные чиновники, как пишет Reuters, не исключают, что на Рютте будут давить члены НАТО в Восточной Европе и требовать доказательств того, что он может обеспечить "большую защиту от России". Посол Словакии в НАТО Петер Батор отметил, что укрепление восточного фланга на фоне полномасштабной войны РФ против Украины станет одним из испытаний для нового генсека.

Также Батор подчеркнул, что еще один вызов для Рютте – это убедить страны – члены НАТО "больше инвестировать в собственную оборону". По оценкам должностных лиц НАТО, расходы на оборону с 2% валового внутреннего продукта (ВВП) придется увеличить до 2,5% или даже больше. Средства будут направлены на дополнительные войска и вооружение для реализации масштабной реформы оборонных планов Альянса.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте займет пост главы НАТО уже 1 октября. Такое решение было утверждено послами НАТО в июне 2024 года. В первый день октября Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

25 сентября в МИД Болгарии заявили, что Альянс будет в безопасности только тогда, когда его членом станет Украина.

28 сентября адмирал Роб Бауэр оценил риски нападения России на НАТО. По его словам, Путин сосредоточил в Украине 90% сухопутных сил.

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