Reuters: Місія нового генсека НАТО – посилити Україну та захистити східний фланг

Марк Рютте (Фото: Bart Maat / EPA)

Очікується, що новий генсек НАТО Марк Рютте збереже пріоритети Єнса Столтенберга щодо підтримки України, пише Reuters з посиланням на чиновників та дипломатів країн НАТО.

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Як очікують чиновники та дипломати, Рютте продовжить мобілізувати підтримку Києва, підштовхувати країни НАТО до збільшення видатків на оборону та залучати США до процесу безпеки Європи.

"Той факт, що він має такий досвід у пошуку шляхів просування вперед, компромісів, переконання людей, налагодження зв'язків з людьми, – я думаю, це буде дуже і дуже корисно", — сказала колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Обізнані чиновники, як пише Reuters, не виключають, що на Рютте тиснутимуть члени НАТО в Східній Європі й вимагатимуть доказів того, що він може забезпечити "більший захист від Росії". Посол Словаччини в НАТО Петер Батор зазначив, що зміцнення східного флангу на тлі повномасштабної війни РФ проти України стане одним із випробувань нового генсека.

Також Батор підкреслив, що ще один виклик для Рютте – це переконати країни – члени НАТО "більше інвестувати у власну оборону". За оцінками посадових осіб НАТО, витрати на оборону з 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) доведеться збільшити до 2,5% або навіть більше. Кошти будуть спрямовані на додаткові війська та озброєння для реалізації масштабної реформи оборонних планів Альянсу.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійме посаду голови НАТО вже 1 жовтня. Таке рішення було затверджено послами НАТО у червні 2024 року. У перший день жовтня Єнс Столтенберг піде у відставку.

25 вересня у МЗС Болгарії заявили, що Альянс буде у безпеці лише тоді, коли його членом стане Україна.

28 вересня адмірал Роб Бауер оцінив ризики нападу Росії на НАТО. За його словами, Путін зосередив в Україні 90% сухопутних сил.

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