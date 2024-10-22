Вкидами в медіа про поступки територіями деякі партнери перевіряють градус – Зеленський
Україна не обговорює з союзниками вступ до НАТО в обмін на те, щоб віддати окуповані території Росії. Однак деякі партнери можуть мати таку думку, тому "вкиди" в пресі не випадкові. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 жовтня, передає кореспондент LIGA.net.
"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною це питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", – сказав президент.
За словами Зеленського, на всіх перемовинах Україна порушує питання про гарантії безпеки і найкращий варіант – вступ до НАТО. Він зазначив, що навіть під час війни запрошення є абсолютно відкритим і не залежить від думки Росії. Позитивні зміни в цьому питанні, за словами президента, можуть статися тоді, коли деякі союзники зрозуміють, що вони "сильніші, ніж Росія".
Також Зеленського запитали, чи розглядається частковий вступ України до НАТО, без тимчасово окупованих територій. Він підкреслив, що наголошує на запрошенні вступити до Альянсу саме під час війни не просто так.
"Чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо", – сказав президент.
За словами Зеленського, можливі різні формати членства в Альянсі, але юридично визнавати окуповані території частиною "інших держав" ніхто не буде. Для України важливо отримати саме запрошення приєднатися до НАТО, а вже наступним кроком стане дипломатія – який буде вступ, як відбуватиметься та скільки.
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