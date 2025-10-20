Увеличилось число украинцев, которые считают, что Европа и США устали от войны – опрос
Среди украинцев стало меньше тех, кто видит в Европе надежного союзника – социологи впервые зафиксировали нисходящую тенденцию, в то же время доля тех, кто благосклонно оценивает политику США, снизилась несущественно по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
В отчете говорится, что 36% опрошенных считают, что Европа устала и давит для несправедливого мира, зато 58% украинцев убеждены, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.
По состоянию на осень 2025 года социологи впервые фиксируют нисходящую тенденцию, ведь стало меньше тех, кто видит в Европе надежного союзника – с 63% в начале августа до 58% в начале октября. В то же время с 27% до 36% стало больше тех, кто считает, что поддержка Европы слабеет и она давит на Украину для уступок России.
В случае восприятия политики США в отношении Украины ситуация в течение года была динамичной. В октябре 38% респондентов оценивают политику США благосклонно, в начале августа таких было – 42%, но при этом с 38% до 52% выросла доля тех, кто считает, что США устали и давят на Украину для одобрения несправедливого мира.
Также украинцев спрашивали о готовности к территориальным потерям для завершения войны. КМИС выяснил, что те, кто считают, что Европа или США устают и давят на Украину, в большей степени готовы принять территориальные потери, причем даже самые тяжелые.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что с начала полномасштабного вторжения у украинцев были романтические взгляды на совместную с Западом борьбу с российской агрессией.
"И хотя сейчас мы видим более прагматичный подход к взаимоотношениям с Западом, но все равно украинцы признают важность поддержки Запада и украинцы хотят видеть стратегические и партнерские отношения (что, в частности, подтверждается и стабильно высокой поддержкой членства Украины в Европейском Союзе и НАТО)", – отметил он.
Опрос проводили 19 сентября – 5 октября 2025 года по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 1008 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 4,1%, но в условиях войны может добавляться определенное систематическое отклонение.
