Побільшало українців, які вважають, що Європа і США втомилися від війни – опитування

36% українців переконані, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру

Київ (Фото: Depositphotos)

Серед українців поменшало тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – соціологи вперше зафіксували низхідну тенденцію, водночас частка тих, хто прихильно оцінює політику США, знизилася несуттєво порівняно з серпнем. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У звіті йдеться, що 36% опитаних вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру, натомість 58% українців переконані, що Європа і далі серйозно допомагає Україні й хоче завершення війни на справедливих умовах.

Інфографіка: КМІС

Станом на осінь 2025 року соціологи вперше фіксують низхідну тенденцію, адже поменше тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – з 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня. Водночас з 27% до 36% побільшало тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисне на Україну для поступок Росії.

У випадку сприйняття політики США щодо України ситуація протягом року була динамічною. У жовтні 38% респондентів оцінюють політику США прихильно, на початку серпня таких було – 42%, але водночас з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру.

Інфографіка: КМІС

Також українців запитували про готовність до територіальних втрат для завершення війни. КМІС з’ясував, що ті, хто вважають, що Європа чи США втомлюються і тиснуть на Україну, більшою мірою готові прийняти територіальні втрати, причому навіть найважчі.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення українці мали романтичні погляди на спільну із Заходом боротьбу з російською агресією.

"І хоча зараз ми бачимо більш прагматичний підхід до взаємин із Заходом, але все одно українці визнають важливість підтримки Заходу й українці хочуть бачити стратегічні та партнерські відносини (що, зокрема, підтверджується і стабільно високою підтримкою членства України в Європейському Союзі й НАТО)", – зазначив він.

ДОВІДКА Опитування проводили 19 вересня – 5 жовтня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 1008 респондентів віком від 18 років, які живуть на підконтрольній Україні території. За звичайних обставин похибка не перевищувала б 4,1%, але за умов війни може додаватись певне систематичне відхилення.

16 вересня опитування КМІС показало, що 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.

9 жовтня опитування КМІС показало, що 54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок.