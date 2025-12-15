Чверть українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі – КМІС

Майже третина респондентів вважає, що війна завершиться не раніше 2027 року

Київ (Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

Менше ніж чверть українці розраховують, що війна Росії проти України завершиться в умовно недалекій перспективі. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з його результатами, 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча б в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

11% українців висловилися, що війна завершиться в другій половині 2026 року (було 12%), 32% – говорять про 2027 рік і пізніше (було стільки ж).

Водночас кожен третій респондент (33%, зростання з 23% порівняно з вереснем) відповів "не знаю".

Інфографіка: КМІС

Тоді як 63% українців і далі відповідають, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про коротший період (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але водночас з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).

Інфографіка: КМІС

ДОВІДКА Опитування проводили 26 листопада – 13 грудня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 547 респондентів віком від 18 років, які живуть на підконтрольній Україні території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% – для показників, близьких до 25%, 3,4% – для показників, близьких до 10%, 2,5% – для показників, близьких до 5%. Проте в умовах війни може додаватись певне відхилення