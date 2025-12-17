Война, коррупция и разрушения: украинцев спросили о самых важных проблемах страны
Важнейшей проблемой сегодняшнего дня граждане Украины считают боевые действия на фронте – такое мнение выразили 68% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.
Среди важнейших проблем респонденты также назвали взяточничество и коррупцию в органах власти (45%). Существенными проблемами украинцы считают разрушение жилья в результате ракетных и дроновых обстрелов – на это указали 40% опрошенных. Еще 38% беспокоят разрушение инфраструктуры, а 30% – перебои со связью, поставками электроэнергии, воды, газа и других базовых услуг.
Среди социально-экономических проблем 29% опрошенных отметили низкий уровень заработных плат и пенсий, 27% – повышение цен на основные товары и инфляцию, а 25% – высокие тарифы на коммунальные услуги.
Еще 19% респондентов указали на социальное расслоение и рост разрыва между бедными и богатыми. 17% опрошенных назвали среди проблем мобилизацию, а 13% – взяточничество и коррупцию в судебной системе.
Также среди актуальных проблем 13,5% граждан называли некачественное или недоступное медицинское обслуживание, 12% населения отметили массовый выезд граждан за границу и недостаточный уровень социальной защиты.
Рост преступности и недостаточная безопасность на улицах беспокоит 6,5% опрошенных. Еще 6% указали на дефицит рабочей силы, столько же – на отсутствие работы и безработицу. Некачественное или недоступное образование проблемой считают 5,5% респондентов.
Каждую из других проблем – в частности наркоманию, алкоголизм, недостаток свободы и демократии, неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, плохую экологическую ситуацию, недостаточную защиту украинского языка, плохое состояние дорог, обеспечение свободы вероисповедания, проблемы межцерковных отношений, притеснения языков национальных меньшинств, а также межнациональные и межэтнические проблемы – назвали менее 5% опрошенных.
Отвечая на вопрос "Какие проблемы являются или будут актуальными для вашей семьи в ближайшее время?" чаще всего респонденты называли:
→ российские обстрелы (60%);
→ падение или потерю основных доходов (44%)
→ угрозу потерять жилье, в том числе из-за обстрелов (27%);
→ коррумпированность чиновников, должностных лиц (23%);
→ недоступность качественного, надлежащего лечения или медицинской помощи (22%);
→ болезнь (20%);
→ потерю работы, бизнеса (14%);
→ необходимость уехать из страны (9%);
→ невозможность найти работу и ухудшение условий труда на рабочем месте (8%);
→ необходимость найти жилье и рост преступности (7%);
→ плохую экологию, в том числе загрязненный воздух и воду в месте проживания (6%);
→ голод (5%).
Опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
