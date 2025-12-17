Війна, корупція і руйнування: українців запитали про найважливіші проблеми країни
Найважливішою проблемою сьогодення громадяни України вважають бойові дії на фронті – таку думку висловили 68% опитаних. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.
Серед найважливіших проблем респонденти також назвали хабарництво і корупцію в органах влади (45%). Суттєвими проблемами українці вважають руйнування житла внаслідок ракетних і дронових обстрілів – на це вказали 40% опитаних. Ще 38% турбують руйнування інфраструктури, а 30% – перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу та інших базових послуг.
Серед соціально-економічних проблем 29% опитаних відзначили низький рівень заробітних плат і пенсій, 27% – підвищення цін на основні товари та інфляцію, а 25% – високі тарифи на комунальні послуги.
Ще 19% респондентів вказали на соціальне розшарування та зростання розриву між бідними і багатими. 17% опитаних назвали серед проблем мобілізацію, а 13% – хабарництво і корупцію в судовій системі.
Також серед актуальних проблем 13,5% громадян називали неякісне або недоступне медичне обслуговування, 12% населення зазначили про масовий виїзд громадян за кордон та недостатній рівень соціального захисту.
Зростання злочинності та недостатня безпека на вулицях турбує 6,5% опитаних. Ще 6% вказали на дефіцит робочої сили, стільки ж – на відсутність роботи та безробіття. Неякісну або недоступну освіту проблемою вважають 5,5% респондентів.
Кожну з інших проблем – зокрема наркоманію, алкоголізм, нестачу свободи і демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погану екологічну ситуацію, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, а також міжнаціональні та міжетнічні проблеми – назвали менш як 5% опитаних.
Відповідаючи на запитання "Які проблеми є чи будуть актуальними для вашої родини найближчим часом?" найчастіше респонденти називали:
→ російські обстріли (60%);
→ падіння чи втрату основних доходів (44%)
→ загрозу втратити житло, в тому числі через обстріли (27%);
→ корумпованість чиновників, посадових осіб (23%);
→ недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%);
→ хворобу (20%);
→ втрату роботи, бізнесу (14%);
→ необхідність виїхати з країни (9%);
→ неможливість знайти роботу і погіршення умов праці на робочому місці (8%);
→ необхідність знайти житло та зростання злочинності (7%);
→ погану екологію, зокрема забруднене повітря та воду у місці проживання (6%);
→ голод (5%).
Опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
- Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, менше ніж чверть українців розраховують, що війна Росії проти України завершиться в умовно недалекій перспективі.
- Більшість українців вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди й повного завершення війни.
