Війна, корупція і руйнування: українців запитали про найважливіші проблеми країни

Найбільше українців турбують бойові дії, хабарництво та пошкодження будинків і критичних об'єктів

Атака на Запоріжжя (Ілюстративне фото: Запорізька ОВА / Facebook)

Найважливішою проблемою сьогодення громадяни України вважають бойові дії на фронті – таку думку висловили 68% опитаних. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Серед найважливіших проблем респонденти також назвали хабарництво і корупцію в органах влади (45%). Суттєвими проблемами українці вважають руйнування житла внаслідок ракетних і дронових обстрілів – на це вказали 40% опитаних. Ще 38% турбують руйнування інфраструктури, а 30% – перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу та інших базових послуг.

Серед соціально-економічних проблем 29% опитаних відзначили низький рівень заробітних плат і пенсій, 27% – підвищення цін на основні товари та інфляцію, а 25% – високі тарифи на комунальні послуги.

Ще 19% респондентів вказали на соціальне розшарування та зростання розриву між бідними і багатими. 17% опитаних назвали серед проблем мобілізацію, а 13% – хабарництво і корупцію в судовій системі.

Також серед актуальних проблем 13,5% громадян називали неякісне або недоступне медичне обслуговування, 12% населення зазначили про масовий виїзд громадян за кордон та недостатній рівень соціального захисту.

Зростання злочинності та недостатня безпека на вулицях турбує 6,5% опитаних. Ще 6% вказали на дефіцит робочої сили, стільки ж – на відсутність роботи та безробіття. Неякісну або недоступну освіту проблемою вважають 5,5% респондентів.

Кожну з інших проблем – зокрема наркоманію, алкоголізм, нестачу свободи і демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погану екологічну ситуацію, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, а також міжнаціональні та міжетнічні проблеми – назвали менш як 5% опитаних.

Відповідаючи на запитання "Які проблеми є чи будуть актуальними для вашої родини найближчим часом?" найчастіше респонденти називали:

→ російські обстріли (60%);

→ падіння чи втрату основних доходів (44%)

→ загрозу втратити житло, в тому числі через обстріли (27%);

→ корумпованість чиновників, посадових осіб (23%);

→ недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%);

→ хворобу (20%);

→ втрату роботи, бізнесу (14%);

→ необхідність виїхати з країни (9%);

→ неможливість знайти роботу і погіршення умов праці на робочому місці (8%);

→ необхідність знайти житло та зростання злочинності (7%);

→ погану екологію, зокрема забруднене повітря та воду у місці проживання (6%);

→ голод (5%).

ДОВІДКА Опитування методом face-to-face проводилося з 11 до 18 листопада 2025 року на підконтрольних територіях, де відсутні бойові дії.

Опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування методом face-to-face проводилося з 11 до 18 листопада 2025 року на підконтрольних територіях, де відсутні бойові дії.Опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.