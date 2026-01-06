В Костромской области РФ заявили об атаке дронов: пожар в районе склада ГРАУ – видео

Пожар в городе Нея (Фото: t.me/exilenova_plus)

В ночь на 6 января в Костромской области России пожаловались на атаку дронов. Из города Нея, где расположен 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, эвакуируют людей.

Губернатор области Сергей Ситников заявил, что якобы были сбиты четыре дрона, а их обломки повредили несколько объектов. После этого он собрал экстренное совещание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили ситуацию в Нейском районе.

Ситников поставил задачу привлечь дополнительные силы и средства для "устранения возможных последствий происшествия". Привлечены дополнительные бригады медиков для возможной помощи пострадавшим, подготовлена санитарная авиация.

Об эвакуации местных сообщили Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ со ссылкой на заявление местных властей. По их информации, взрывы в районе склада ГРАУ продолжались всю ночь.

Этот склад формирует и поддерживает запасы БК для западного и центрального направлений, с последующей развозкой по арсеналам низшего уровня и базам.

