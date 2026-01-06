СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России – источник

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Бойцы Службы безопасности Украины поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской и нефтебазу в Липецкой области России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.

По его словам, защитники из Центра спецопераций "Альфа" успешно отработали дальнобойными дронами по двум объектам оккупантов в тылу РФ.

"В Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный "хлопок" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов", – рассказал собеседник.

Он отметил, что этот арсенал был важным для оккупантов – из него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня на западном и центральном направлениях.

Также, добавил собеседник, дроны СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области: "В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую".

"В Новом году СБУ продолжает успешно работать по военным и нефтяным объектам рф, уменьшая способность врага обеспечивать свою армию боеприпасами и топливом. Все российские тыловые объекты, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными целями", – подытожил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

Расстояние от арсенала в Костромской области до российско-украинской границы – около 900 километров по прямой, от Стрелецких хуторов – около 250 км.