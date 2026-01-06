Силы обороны поразили нефтебазу в Липецкой области и три пункта управления БпЛА
Нефтебаза (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 6 января Силы обороны поразили объекты оккупантов в России и на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники ударили по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелецкие Хутора Липецкой области России. Цель поражена. Зафиксированы взрывы, возник пожар.

Ночью губернатор Липецкой области Игорь Артамонов жаловался на пожар на промышленном объекте, однако не конкретизировал. Возгорание началось якобы после "падения" беспилотника.

Кроме того, поражены пункты управления беспилотных летательных аппаратов в районах:

→ Покровск, Донецкая область;

→ Валетовка, Курская область России;

→ Грайворон, Белгородская область России.

Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе села Новоянисоль на временно оккупированной территории Донецкой области и район сосредоточения оккупантов вблизи Староселья Белгородской области.

  • Ранее собеседник LIGA.net сообщил, что дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской и нефтебазу в Липецкой области РФ. Впоследствии поражение арсенала подтвердил Генштаб.
