За 2025 рік Сили оборони зменшили власні втрати на 13% – Сирський
Упродовж 2025 року Силам оборони вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", – зазначив він.
За словами Сирського, росіяни протягом минулого року намагалися захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонської області та вийти до одеси, щоб відрізати Україну від Чорного моря.
Однак ЗСУ не допустили критичних проривів ворога, зірвали його плани та багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій, наголосив головком. За рік армія Росії була скорочена на більш як 418 000 осіб пораненими та вбитими.
Сирський зазнасив, що завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони окупанти довгий час не можуть наростити угруповання, бо щомісяця втрачають більше живої сили, ніж РФ мобілізує.
- 6 Сирський повідомив, що дронарі вперше знешкодили приблизно стільки ж окупантів, скільки РФ призвала за місяць.
- Також головком зазначив, що в 2026 році Росія планує вдвічі збільшити чисельність військ безпілотних систем. До 2030 року планує мати до понад 200 000 осіб.
