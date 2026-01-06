Сирський: Дронарі вперше знешкодили приблизно стільки ж окупантів, скільки РФ призвала за місяць

Українські дронарі у грудні 2025 року знешкодили понад 33 000 окупантів, розповів головком ЗСУ

Український оператор дронів (Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти)

В останній місяць 2025 року українські оператори дронів уперше змогли нейтралізувати орієнтовно стільки ж загарбників, скільки Москва мобілізувала за місяць. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 000 особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші", – написав він.

Сирський зауважив, що 2025-й став "роком великого ривка" у напрямку безпілотників, додавши, що дронова компонента у ЗСУ суттєво зросла.

"На 2026 рік нами сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів безпілотних систем", – зазначив головком, додавши, що обговорив ці завдання з командирами провідних дронових з'єднань Сил оборони.

Також воєначальник розповів, що у грудні українські підрозділи безпілотних авіакомплексів виконали близько 339 000 завдань, а наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2100.

За словами Сирського, загальна кількість цілей, які уразили або знищили дрони Сил оборони, зросла на 31%, а кількість атакованих військових РФ – більш ніж на чверть.

З-поміж іншого, головком повідомив, що командири провідних дронових підрозділів поділились із колегами досвідом ефективного застосування повітряних та наземних дронів й власними новітніми технологічними розробками: "Ворог уже відчув на собі їхню вибухову міць. Розвиваємо та масштабуємо".

Окрім цього, у ЗСУ запустили системи технологічної підтримки безпілотних комплексів та інформаційної підтримки виробників, додав воєначальник.