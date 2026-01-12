Оккупанты пытаются зайти на север Покровска, активизировали силы и на северо-западе
Штурмовые группы россиян в Покровске пытаются просочиться в северную часть выше железной дороги. Враг планирует накопить силы для продвижения в сторону Гришино, но Силы обороны сдерживают противника. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Кроме железной дороги, россияне пытаются вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.
"Цель противника – накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БпЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия", – сообщили военные.
Похолодание сейчас усложняет ведение боевых действий как для врага, так и для украинской стороны. Военных обеспечивают необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур: доставляют теплую одежду и индивидуальные средства обогрева.
Но логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.
- 28 декабря 2025 года командующий НГУ сообщал, что Силы обороны проводят локальные контрштурмовые действия под Покровском.
- 2 января 2026 года сообщалось, что россияне хотели перебросить дополнительные силы в Покровск, но по технике отработал HIMARS.
- 8 января главком Сырский посетил Покровское направление. По его словам, Россия продолжает бросать резервы для дальнейшего продвижения.
