Оккупанты пытаются зайти на север Покровска, активизировали силы и на северо-западе

Россияне планируют накопить силы для того, чтобы продвигаться дальше в сторону Гришино

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Штурмовые группы россиян в Покровске пытаются просочиться в северную часть выше железной дороги. Враг планирует накопить силы для продвижения в сторону Гришино, но Силы обороны сдерживают противника. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Кроме железной дороги, россияне пытаются вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.

"Цель противника – накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БпЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия", – сообщили военные.

Похолодание сейчас усложняет ведение боевых действий как для врага, так и для украинской стороны. Военных обеспечивают необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур: доставляют теплую одежду и индивидуальные средства обогрева.

Но логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.