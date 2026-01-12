Окупанти намагаються зайти на північ Покровська, активізували сили і на північному заході

Росіяни планують накопичити сили для того, щоб просуватися далі в бік Гришиного

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Штурмові групи росіян у Покровську намагаються просочитися у північну частину вище залізниці. Ворог планує накопичити сили для просування у бік Гришиного, але Сили оборони стримують супротивника. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Окрім залізниці, росіяни намагаються вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях Покровська.

"Ціль противника – накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії", – повідомили військові.

Похолодання наразі ускладнює ведення бойових дій як для ворога, так і для української сторони. Військових забезпечують необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур: доставляють теплий одяг та індивідуальні засоби обігріву.

Але логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.