Десантники срывают попытки России создать угрозу наступления на Сумы

Оккупанты пытаются создать плацдарм для дальнейших наступательных действий на поселок Хотень

Военные (Фото: командование ДШВ)

На Северо-Слобожанском направлении россияне не оставляют попытки создать плацдарм для дальнейших наступательных действий, но украинские защитники срывают их. Об этом сообщила 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада Седьмого корпуса быстрого реагирования ДШВ.

В зоне ответственности бригады оккупанты пытаются создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотинь.

Читайте также Угроза с севера. Что известно о наступлении России на Сумскую область

Потенциально, это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются, заверили в бригаде.

В целом россияне периодически осуществляют штурмовые действия, а также наращивают активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты РФ избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги.

Против подразделений 78-й ОДШБр действуют формирования 810-й отдельной бригады морской пехоты и 9-го мотострелкового полка России.

Активная оборона и постоянная разведка позволяют украинским защитникам удерживать ситуацию под полным контролем.

Карта: DeepState

8 января 2026 года в ВСУ заявили, что информация OSINT-проекта DeepState о якобы оккупации россиянами села Андреевка Сумской области не соответствует действительности.

Силы обороны освободили этот населенный пункт в июне 2025 года.