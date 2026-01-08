"Курск" отрицает оккупацию Андреевки: видео провального трюка с газовой трубой

Андреевка в Сумской области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, заверили десантники и показали видео с "неживой силой" противника

Андреевка (Фото: wikipedia.org)

Информация OSINT-проекта DeepState о якобы оккупации россиянами села Андреевка Роменского района Сумской области не соответствует действительности. Об этом заявила группировки войск "Курск" и показала видео очередного неудачного российского штурма.

Военные отметили, что сводки "одного популярного ресурса" относительно очередной оккупации Андреевки вызывают "по меньшей мере удивление".

Андреевка на карте DeepState

"Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой оккупации и речи не может быть", – отметили в ВСУ.

В группировке "Курск" признали, что россияне пытаются расширить зону оккупации в Сумской области, но заверили, что это им никоим образом не удается.

Также военные рассказали, как с вечера 6 января россияне прибегли к массированному и комбинированному штурму позиций 71 отдельной аэромобильной бригады восьмого корпуса Десантно-штурмовых войск между Андреевкой и Алексеевкой.

Пять вражеских групп безуспешно пытались приблизиться к линии обороны. Впоследствии еще более десятка оккупантов решили повторить "старый трюк с газовой трубой" – для них это закончилось трагически.

В конце концов россияне бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой. Обе группы были уничтожены БпЛА и артиллерией.

"Общие потери среди оккупантов составили 42 единицы неживой силы (российских пехотинцев. – Ред.). Эти эпизоды являются лучшим ответом на распространяемые слухи об очередной оккупации россиянами Андреевки", – заявили военные.