"Курськ" заперечує окупацію Андріївки: відео провального трюку із газовою трубою

Андріївка на Сумщині залишається під контролем Збройних Сил України, запевнили десантники й показали відео з "неживою силою" противника

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Інформація OSINT-проєкту DeepState про нібито окупацію росіянами села Андріївка Сумської області не відповідає дійсності. Про це заявило угруповання військ "Курськ" та показало відео чергового невдалого російського штурму.

Військові зазначили, що зведення "одного популярного ресурсу" щодо чергової окупації Андріївки викликають "щонайменше подив".

Андріївка на мапі DeepState

"Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож про жодну окупацію і мови не може бути", – наголосили у ЗСУ.

В угрупованні "Курськ" визнали, що росіяни намагаються розширити зону окупації на Сумщині, але запевнили, що це їм жодним чином не вдається.

Також військові розповіли, як з вечора 6 січня росіяни вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади восьмого корпусу Десантно-штурмових військ між Андріївкою й Олексіївкою.

П’ять ворожих груп безуспішно намагалися наблизитися до лінії оборони. Згодом ще більше десятка окупантів вирішили повторити "старий трюк із газовою трубою" – для них це закінчилося трагічно.

Врешті росіяни кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас з іншого боку піхотою. Обидві групи було знищено БпЛА та артилерією.

"Загальні втрати серед окупантів становили 42 одиниці неживої сили (російських піхотинців. – Ред.). Ці епізоди є найкращою відповіддю на поширювані чутки щодо чергової окупації росіянами Андріївки", – заявили військові.