Десантники зривають спроби Росії створити загрозу наступу на Суми
На Північно-Слобожанському напрямку росіяни не полишають спроби створити плацдарм для подальших наступальних дій, але українські оборонці зривають їх. Про це повідомила 78 окрема десантно-штурмова бригада Сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ.
У зоні відповідальності бригади окупанти намагаються створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь.
Потенційно це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються, запевнили в бригаді.
Загалом росіяни періодично здійснюють штурмові дії, а також нарощують активність безпілотних систем на окремих ділянках. Під час наступу піхоти РФ уникає лобових атак і намагається діяти через фланги.
Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку Росії.
Активна оборона й постійна розвідка дозволяють українським захисникам утримувати ситуацію під повним контролем.
- 8 січня 2026 року в ЗСУ заявили, що інформація OSINT-проєкту DeepState про нібито окупацію росіянами села Андріївка Сумської області не відповідає дійсності.
- Сили оборони звільнили цей населений пункт у червні 2025 року.
