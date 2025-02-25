РФ снова запускала "шахеды": есть последствия и пострадавшие в Сумах и под Киевом – фото
В ночь на 25 февраля Россия устроила очередную атаку беспилотниками. Есть последствия в Сумах и Киевской области.
Полиция Киевской области сообщила, что по состоянию на 07:00 в Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов, хозяйственного здания, гаража и автомобиля. Также повреждены два дома в Фастовском районе.
В результате атаки пострадала 44-летняя местная жительница, она госпитализирована.
Сумская областная военная администрация информирует об атаке "шахедами" областного центра.
В результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека.
Повреждено остекление окон в двух многоквартирных домах.
Также Россия ударила "шахедом" по Хотинской общине. Последствия уточняются.
В общей сложности зенитчики в небе над Сумской областью сбили семь "шахедов".
- В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – было 267 дронов.
- Следующей ночью, в третью годовщину полномасштабной войны, россияне запустили по Украине 185 беспилотников.
Читайте также: Зеленский: Украина еще не получила все системы Patriot, о которых партнеры объявили еще в июле