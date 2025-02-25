РФ снова запускала "шахеды": есть последствия и пострадавшие в Сумах и под Киевом – фото

В Сумах БпЛА упал на многоэтажку и сдетонировал. Также повреждены дома в Обуховском и Фастовском районах Киевской области

Последствия атаки в Киевской области (Фото: Нацполиция)

В ночь на 25 февраля Россия устроила очередную атаку беспилотниками. Есть последствия в Сумах и Киевской области.

Полиция Киевской области сообщила, что по состоянию на 07:00 в Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов, хозяйственного здания, гаража и автомобиля. Также повреждены два дома в Фастовском районе.

В результате атаки пострадала 44-летняя местная жительница, она госпитализирована.

Сумская областная военная администрация информирует об атаке "шахедами" областного центра.

В результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека.

Повреждено остекление окон в двух многоквартирных домах.

Также Россия ударила "шахедом" по Хотинской общине. Последствия уточняются.

В общей сложности зенитчики в небе над Сумской областью сбили семь "шахедов".

Многоэтажка в Сумах (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – было 267 дронов.

Следующей ночью, в третью годовщину полномасштабной войны, россияне запустили по Украине 185 беспилотников.

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