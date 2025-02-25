Росія знову запускала "шахеди": є наслідки і постраждалі в Сумах і під Києвом – фото

У Сумах БпЛА впав на багатоповерхівку і здетонував. Також пошкоджено будинки в Обухівському і Фастівському районах на Київщині

Наслідки атаки на Київщині (Фото: Нацполіція)

У ніч проти 25 лютого Росія влаштувала чергову атаку безпілотниками. Є наслідки у Сумах та на Київщині.

Поліція Київської області повідомила, що станом на 07:00 в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, господарчої будівлі, гаража та автівки. Також пошкоджено два будинки на Фастівщині.

Внаслідок атаки постраждала 44-річна місцева жителька, її госпіталізовано.

Сумська обласна військова адміністрація інформує про атаку "шахедами" обласного центру.

Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей.

Пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних будинках.

Також Росія вдарила "шахедом" по Хотінській громаді. Наслідки уточнюються.

Загалом зенітники у небі над Сумщиною збили сім "шахедів".

Багатоповерхівка в Сумах (Фото: Сумська ОВА)

У ніч проти 23 лютого Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – було 267 дронів.

Наступної ночі, у треті роковини повномасштабної війни, росіяни запустили по Україні 185 безпілотників.

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