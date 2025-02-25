Росія знову запускала "шахеди": є наслідки і постраждалі в Сумах і під Києвом – фото
У ніч проти 25 лютого Росія влаштувала чергову атаку безпілотниками. Є наслідки у Сумах та на Київщині.
Поліція Київської області повідомила, що станом на 07:00 в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, господарчої будівлі, гаража та автівки. Також пошкоджено два будинки на Фастівщині.
Внаслідок атаки постраждала 44-річна місцева жителька, її госпіталізовано.
Сумська обласна військова адміністрація інформує про атаку "шахедами" обласного центру.
Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей.
Пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних будинках.
Також Росія вдарила "шахедом" по Хотінській громаді. Наслідки уточнюються.
Загалом зенітники у небі над Сумщиною збили сім "шахедів".
- У ніч проти 23 лютого Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – було 267 дронів.
- Наступної ночі, у треті роковини повномасштабної війни, росіяни запустили по Україні 185 безпілотників.
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