В Мукачево уже более суток тушат пожар после российских ударов "Калибрами" – видео
Уже более суток пытаются потушить пожар в Мукачево Закарпатской области, куда рано утром 21 августа попали две российские ракеты морского базирования типа "Калибр". Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара. К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники.
Также работают два пожарных поезда Укрзалізниці.
В результате российского обстрела пострадал 21 человек.
- В ночь на 21 августа Россия устроила одну из самых массированных атак на Украину, запустив 40 ракет и 574 дрона.
- Оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью, а также ударили ракетами по Львову и Мукачево. По последнему ударили две ракеты "Калибр", рассказал в телемарафоне председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
- В Мукачево под удар попал американский завод.
