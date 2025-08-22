Уже более суток пытаются потушить пожар в Мукачево Закарпатской области, куда рано утром 21 августа попали две российские ракеты морского базирования типа "Калибр". Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара. К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники.

Читайте также Потеря производства и дыра в бюджете. Какие последствия удара по Мукачево

Также работают два пожарных поезда Укрзалізниці.

В результате российского обстрела пострадал 21 человек.