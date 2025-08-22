Уже понад добу намагаються згасити пожежу у Мукачеві Закарпатської області, куди рано-вранці 21 серпня поцілили дві російські ракети морського базування типу "Калібр". Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі. До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники й 15 одиниць техніки.

Також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.

У результаті російського обстрілу постраждала 21 людина.

ОНОВЛЕНО О 10:20. Мукачівська міськрада повідомляє про 22 постраждалих, шестеро з них – у лікарнях.

  • У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
  • Окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, а також вгатили ракетами по Львову і Мукачеву. По останньому вдарили дві ракети "Калібр", розповів у телемарафоні голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. 
  • У Мукачеві під удар потрапив американський завод Flex.
пожежаобстрілЗакарпатська областьМукачеворакетний удар