У Мукачеві вже понад добу гасять пожежу після російських ударів "Калібрами" – відеооновлено
Уже понад добу намагаються згасити пожежу у Мукачеві Закарпатської області, куди рано-вранці 21 серпня поцілили дві російські ракети морського базування типу "Калібр". Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі. До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники й 15 одиниць техніки.
Також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.
У результаті російського обстрілу постраждала 21 людина.
ОНОВЛЕНО О 10:20. Мукачівська міськрада повідомляє про 22 постраждалих, шестеро з них – у лікарнях.
- У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
- Окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, а також вгатили ракетами по Львову і Мукачеву. По останньому вдарили дві ракети "Калібр", розповів у телемарафоні голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
- У Мукачеві під удар потрапив американський завод Flex.
