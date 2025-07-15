Трамп: Я не закінчив з Путіним, але я розчарований
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не закінчив" з російським диктатором Володимиром Путіним, але розчарований ним. Про це політик розповів у інтерв'ю британському мовнику BBC.
"Ні, я не закінчив [з Путіним], але я розчарований у ньому... Я думав, що ми чотири рази уклали угоду, а потім ти приходиш додому і бачиш, що він щойно атакував будинок для літніх людей чи щось у Києві. Я сказав: "Що це, в біса, було?" – заявив керівник Штатів.
На запитання, чи довіряє він Путіну, Трамп відповів: "Я майже нікому не довіряю, якщо бути чесним". У березні глава США заявляв, що вірить Путіну стосовно його нібито бажання встановити мир, хоча й визнавав, що РФ бомбить Україну.
Журналіст уточнив, як президент Штатів працює з кимось, кому не може довіряти.
"Ну, питання не в цьому... Я розчарований, що цього [припинення війни] не було виконано", – відповів Трамп.
- 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте Трамп повідомив, що Альянс та Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- Президент США зауважив, що завдяки цій домовленості Україна може отримати до 17 систем ППО Patriot, і деякі з них прибудуть до країни впродовж кількох днів.
- Згодом президент Зеленський мав розмови з Трампом і Рютте й повідомив, що завдяки новій угоді Україна отримає додаткові Patriot, а також "іншу зброю" для захисту життя своїх людей і відбиття російських штурмів.
- Також президент США дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому випадку пригрозив вторинними митами для країн, що купують у держави-агресорки.
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