Трамп: Я не закінчив з Путіним, але я розчарований

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не закінчив" з російським диктатором Володимиром Путіним, але розчарований ним. Про це політик розповів у інтерв'ю британському мовнику BBC.

"Ні, я не закінчив [з Путіним], але я розчарований у ньому... Я думав, що ми чотири рази уклали угоду, а потім ти приходиш додому і бачиш, що він щойно атакував будинок для літніх людей чи щось у Києві. Я сказав: "Що це, в біса, було?" – заявив керівник Штатів.

На запитання, чи довіряє він Путіну, Трамп відповів: "Я майже нікому не довіряю, якщо бути чесним". У березні глава США заявляв, що вірить Путіну стосовно його нібито бажання встановити мир, хоча й визнавав, що РФ бомбить Україну.

Журналіст уточнив, як президент Штатів працює з кимось, кому не може довіряти.

"Ну, питання не в цьому... Я розчарований, що цього [припинення війни] не було виконано", – відповів Трамп.