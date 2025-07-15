Трамп: Я не закончил с Путиным, но я разочарован
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не закончил" с российским диктатором Владимиром Путиным, но разочарован им. Об этом политик рассказал в интервью британскому вещателю BBC.
"Нет, я не закончил [с Путиным], но я разочарован в нем... Я думал, что мы четыре раза заключили соглашение, а потом ты приходишь домой и видишь, что он только что атаковал дом престарелых или что-то в Киеве. Я сказал: "Что это, черт возьми, было?" – заявил руководитель Штатов.
На вопрос, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: "Я почти никому не доверяю, если быть честным". В марте глава США заявлял, что верит Путину относительно его якобы желания установить мир, хотя и признавал, что РФ бомбит Украину
Журналист уточнил, как президент Штатов работает с кем-то, кому не может доверять.
"Ну, вопрос не в этом... Я разочарован, что это [прекращение войны] не было выполнено", – ответил Трамп.
- 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Рютте Трамп сообщил, что Альянс и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot и некоторые из них прибудут в страну в течение нескольких дней.
- Впоследствии президент Зеленский разговаривал с Трампом и Рютте и сообщил, что благодаря новому соглашению Украина получит дополнительные Patriot, а также "другое оружие" для защиты жизни своих людей и отражения российских штурмов.
- Также президент США дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у государства-агрессора.
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