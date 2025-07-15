Трамп: Я не закончил с Путиным, но я разочарован

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не закончил" с российским диктатором Владимиром Путиным, но разочарован им. Об этом политик рассказал в интервью британскому вещателю BBC.

"Нет, я не закончил [с Путиным], но я разочарован в нем... Я думал, что мы четыре раза заключили соглашение, а потом ты приходишь домой и видишь, что он только что атаковал дом престарелых или что-то в Киеве. Я сказал: "Что это, черт возьми, было?" – заявил руководитель Штатов.

На вопрос, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: "Я почти никому не доверяю, если быть честным". В марте глава США заявлял, что верит Путину относительно его якобы желания установить мир, хотя и признавал, что РФ бомбит Украину

Журналист уточнил, как президент Штатов работает с кем-то, кому не может доверять.

"Ну, вопрос не в этом... Я разочарован, что это [прекращение войны] не было выполнено", – ответил Трамп.