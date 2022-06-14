Ермак о Рамштайне-3: Отсутствие поставок более тяжелого оружия РФ воспримет как слабость
14.06.2022, 10:23
Андрей Ермак (Фото - t.meermaka2022)
Результатом третьей встречи в формате Рамштайн должно стать увеличение поставок тяжелого оружия и оперативное обучение украинских военных, "все остальное воспринимается врагом как слабость". Об это сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Ермак заявил, что ближайшая встреча в Рамштайне должна стать днем, когда мировые лидеры перестанут искать компромиссы с агрессором, а поймут "важность силы для достижения мира и построения нового мирового порядка".
"Больше тяжелого оружия и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость", — заявил глава ОП.
- Третья встреча в формате Рамштайн запланирована на 15 июня.
- По результатам предыдущей встречи в Рамштайне Украина получила пусковые установки Harpoon, противокорабельные ракеты и другое оружие, ставшее "неприятным для врага сюрпризом", рассказал министр обороны.
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