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Ермак о Рамштайне-3: Отсутствие поставок более тяжелого оружия РФ воспримет как слабость

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 10:23
Ермак о Рамштайне-3: Отсутствие поставок более тяжелого оружия РФ воспримет как слабость - Фото
Андрей Ермак (Фото - t.meermaka2022)

Результатом третьей встречи в формате Рамштайн должно стать увеличение поставок тяжелого оружия и оперативное обучение украинских военных, "все остальное воспринимается врагом как слабость". Об это сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак заявил, что ближайшая встреча в Рамштайне должна стать днем, когда мировые лидеры перестанут искать компромиссы с агрессором, а поймут "важность силы для достижения мира и построения нового мирового порядка".

"Больше тяжелого оружия и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость", — заявил глава ОП.

  • Третья встреча в формате Рамштайн запланирована на 15 июня.
  • По результатам предыдущей встречи в Рамштайне Украина получила пусковые установки Harpoon, противокорабельные ракеты и другое оружие, ставшее "неприятным для врага сюрпризом", рассказал министр обороны.

Читайте также: Место встречи – база Рамштайн. Как коллективный Запад создал коалицию в поддержку Украины

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война оружие рамштайн андрей ермак
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