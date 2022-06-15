Итоги Рамштайна-3. Канада поставит Украине 10 стволов для гаубиц M777
15.06.2022, 23:52
Анита Ананд (фото – EPA)
Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777 общей стоимостью $9 млн. Об этом после встречи контактной группы в формате Рамштайн заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает пресс-служба канадского Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Покупка 10 сменных стволов на сумму около $9 млн обеспечит поддержание дальности стрельбы и точности гаубиц M777, поскольку изношенные стволы требуют регулярной замены", – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на $274 млн.
- 23 апреля сообщалось, что Канада передала Украине 155-мм гаубицы M-777. Источники CBC News в оборонной сфере рассказали, что речь идет о четырех из 37 гаубиц M-777, которые Канада покупала во время Афганской войны.
- 24 мая Ананд сообщила, что Канада для передачи Украине закупила 20 000 артиллерийских снарядов к М777.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии