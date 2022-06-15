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Итоги Рамштайна-3. Канада поставит Украине 10 стволов для гаубиц M777

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 23:52
Итоги Рамштайна-3. Канада поставит Украине 10 стволов для гаубиц M777 - Фото
Анита Ананд (фото – EPA)

Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777 общей стоимостью $9 млн. Об этом после встречи контактной группы в формате Рамштайн заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает пресс-служба канадского Минобороны.

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"Покупка 10 сменных стволов на сумму около $9 млн обеспечит поддержание дальности стрельбы и точности гаубиц M777, поскольку изношенные стволы требуют регулярной замены", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на $274 млн.

  • 23 апреля сообщалось, что Канада передала Украине 155-мм гаубицы M-777. Источники CBC News в оборонной сфере рассказали, что речь идет о четырех из 37 гаубиц M-777, которые Канада покупала во время Афганской войны.
  • 24 мая Ананд сообщила, что Канада для передачи Украине закупила 20 000 артиллерийских снарядов к М777.
Вадим Ребрина
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канада рамштайн M777
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