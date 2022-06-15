В посольстве США рассказали, какую военную помощь Штаты уже передали Украине
С начала полномасштабной войны России против Украины президент США Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украины. Сумма помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд. Об этом сообщило посольство США в Украине.
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В частности, Украине уже передали:
- 220 000 артиллерийских снарядов;
- 50 млн патронов;
- 108 гаубиц;
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
- 26 500 систем Javelin и других противотанковых систем;
- 1400 зенитных систем Stinger.
Также Украина уже получила от США высокомобильные артиллерийские ракетные системы, сотни бронированных многоцелевых машин, вертолеты и беспилотные воздушные системы. Кроме того, из США прибыли беспилотные судна береговой охраны и контрбатарейные, контрминометные и воздушные смотровые радары.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
- 1 июня США одобрили новый пакет помощи Украине, который включает поставку РСЗО HIMARS. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на территории РФ.
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