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В посольстве США рассказали, какую военную помощь Штаты уже передали Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 13:51
В посольстве США рассказали, какую военную помощь Штаты уже передали Украине - Фото
Javelin LaShic Patterson The U.S. Army

С начала полномасштабной войны России против Украины президент США Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украины. Сумма помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд. Об этом сообщило посольство США в Украине.

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В частности, Украине уже передали:

- 220 000 артиллерийских снарядов;

- 50 млн патронов;

- 108 гаубиц;

- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

- 26 500 систем Javelin и других противотанковых систем;

- 1400 зенитных систем Stinger.

США передали Укране военную помощь на почти $4,6 млрд

Также Украина уже получила от США высокомобильные артиллерийские ракетные системы, сотни бронированных многоцелевых машин, вертолеты и беспилотные воздушные системы. Кроме того, из США прибыли беспилотные судна береговой охраны и контрбатарейные, контрминометные и воздушные смотровые радары.

Читайте также: Ресурс далеко не исчерпан. США ожидают на Рамштайн-3 анонсов новых поставок оружия Украине

Мария Макуха
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