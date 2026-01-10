Британия выделит около $268 млн на подготовку войск для развертывания в Украине

Средства нужны для модернизации транспорта, средств защиты от дронов и другого оборудования

Джон Хили в Киеве (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов ($268 млн) на подготовку войск для развертывания в Украине после прекращения огня на фронте. Об этом сообщил британский министр оборони Джон Хили после однодневного визита в Киев 9 января, передает The Independent.

Хили обсудил с президентом Владимиром Зеленским планы создания многонациональных сил в Украине. По словам главы Минобороны Британии, выделенные средства пойдут на модернизацию транспортных средств и систем связи, средств защиты от беспилотников и другого необходимого оборудования.

"После заявления премьер-министра на этой неделе мы резко увеличиваем инвестиции в подготовку, чтобы обеспечить готовность британских вооруженных сил к развертыванию и руководству многонациональными силами в Украине, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию", – сказал министр.

Численность западных сил, в состав которых также войдут солдаты из Франции, пока не объявлена. По неподтвержденным данным, речь может идти о 15 000 военных, из которых британская сторона даст половину.