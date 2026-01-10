Британия выделит около $268 млн на подготовку войск для развертывания в Украине
Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов ($268 млн) на подготовку войск для развертывания в Украине после прекращения огня на фронте. Об этом сообщил британский министр оборони Джон Хили после однодневного визита в Киев 9 января, передает The Independent.
Хили обсудил с президентом Владимиром Зеленским планы создания многонациональных сил в Украине. По словам главы Минобороны Британии, выделенные средства пойдут на модернизацию транспортных средств и систем связи, средств защиты от беспилотников и другого необходимого оборудования.
"После заявления премьер-министра на этой неделе мы резко увеличиваем инвестиции в подготовку, чтобы обеспечить готовность британских вооруженных сил к развертыванию и руководству многонациональными силами в Украине, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию", – сказал министр.
Численность западных сил, в состав которых также войдут солдаты из Франции, пока не объявлена. По неподтвержденным данным, речь может идти о 15 000 военных, из которых британская сторона даст половину.
- 6 января Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию войск.
- 10 января стало известно, что Макрон объявил правительству о планах направить в Украину 6000 солдат для "укрепления уверенности украинской армии". Располагаться они будут в тылу.
Комментарии (0)