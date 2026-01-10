Франция хочет направить в Украину 6000 солдат, но разместит их в тылу

Армия Франции (Иллюстративное фото: x.com/Armees_Gouv)

Франция может направить в Украину 6000 солдат, разместить их планируют в тылу. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Французский президент Эмманюэль Макрон провел собрание спустя несколько дней после встречи "коалиции желающих" в Париже, чтобы представить им план по размещению войск в Украине.

Начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что французские военные не будут ни интервенционными, ни стабилизационными силами. Вместо этого он назвал их "силами для укрепления уверенности украинской армии".

"Мы не будем на передовой, но мы там, чтобы поддержать украинскую армию", – цитирует газета Макрона.

Как сообщил Le Monde член комитета по обороне Национального собрания Франции Жан-Луи Тьерио, Макрон получил от США гарантии безопасности – Америка якобы вмешается, если Россия нарушит перемирие. Однако Тьерио заявил, что сейчас с опаской относится к любым заявлениям США.

"Нет причин доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многочисленным странам Латинской Америки и напал на Венесуэлу", – заявила французский депутат Матильда Пано.