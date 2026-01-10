Франція хоче направити в Україну 6000 солдатів, але розмістить їх у тилу

Армія Франції (Ілюстративне фото: x.com/Armees_Gouv)

Франція може направити в Україну 6000 солдатів, розмістити їх планують у тилу. Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Французький президент Емманюель Макрон провів збори за кілька днів після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, щоб представити їм план із розміщення військ в Україні.

Начальник штабу оборони Франції генерал Фаб'єн Мандон повідомив, що французькі військові не будуть ні інтервенційними, ні стабілізаційними силами. Замість цього він назвав їх "силами для зміцнення впевненості української армії".

"Ми не будемо на передовій, але ми там, щоб підтримати українську армію", – цитує газета Макрона.

Як повідомив Le Monde член комітету з оборони Національних зборів Франції Жан-Луї Тьєріо, Макрон отримав від США гарантії безпеки – Америка нібито втрутиться, якщо Росія порушить перемир'я. Однак Тьєріо заявив, що зараз з побоюванням ставиться до будь-яких заяв США.

"Немає причин довіряти Дональду Трампу, особливо з огляду на те, що він погрожує численним країнам Латинської Америки і напав на Венесуелу", - заявила французька депутатка Матильда Пано.