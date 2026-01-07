Словаччина готова до моніторингу миру в Україні, але без армії – Фіцо

Словацький прем'єр розповів, як бачить участь країни в моніторинговій місії в Україні після закінчення повномасштабної війни

Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Словаччина могла б брати участь у моніторингу миру в Україні після закінчення бойових дій, але без залучення армії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо і розповів про своє бачення словацької моніторингової місії.

Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участі в наданні Україні військових позик, оскільки вони "продовжують страждання". Однак не може заборонити іншим країнам Європи зробити це, як і відправляти свій військовий контингент в Україну.

"Якби група країн учора хотіла відправити свої війська на територію України, Словаччина не змогла б їм перешкодити. Однак я можу твердо заявити, навіть у тисячний раз, що жоден словацький солдат не зайде на територію України у складі багатонаціональних збройних сил, доки мій уряд перебуває при владі", – сказав він.

Фіцо заявив, що бачить Словаччину, як сусіда України в спостереженні за мирною угодою або припиненням вогню. Він віддав би перевагу зборам "коаліції охочих", а не двосторонньому і взаємовигідному співробітництву з Україною, яке б ґрунтувалося на спільних засіданнях уряду.

Акцент Словаччина б робила на цивільному співробітництві, енергетичних і транспортних зв'язках, допомозі в забезпеченні електроенергією або газом і гуманітарній допомозі, наприклад, розмінуванні.

"Я не вірю в їхню ("коаліції охочих") стратегію – вона є хибною і веде тільки до подальшого кровопролиття, тоді як наївно очікувати повного ослаблення Російської Федерації", – резюмував Фіцо.